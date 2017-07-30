أكدت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق حفلها ضمن انشطة مهرجان قرطاج، أنها تعمدت الإساءة إلى أحد الفنانين خلال حفل زفاف النجمين عمرو يوسف وكندة علوش.

وعندما سألتها صحافية: «هل يمكننا أن نعتبر أن تصريحاتك في زفاف علوش ويوسف كانت زلة لسان أم إساءة متعمدة الى بعض الفنانين، بمن فيهم الفنان المصري عمرو دياب»، فأجابت شيرين: «إساءة متعمدة، مش عايزة الحقيقة؟»، وأردفت: «كان في واحد بس أنا بقصده، وهي إساءة متعمدة، وأنا مش برجع في كلامي، ومش زلة لسان»، مضيفة: «مش بقول أسماء بس كانت إساءة متعمدة لأنه بدر من الفنان نفسه إساءة لي كمان بس مش قدام الناس، لكنني أحببت أن أرد عليه أمام الجميع».

وكانت النجمة المصرية أطلقت تصريحات مسيئة لإليسا وعمرو دياب خلال حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، إلا أنها عادت ووجهت اعتذارا الى إليسا، ما دفع بالبعض الى التأكيد أنها قصدت الإساءة الى دياب.