انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تتحدث عن دخول الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن إلى أحد المستشفيات بسبب مشاكل صحية في المعدة.

لكن ماغي أكدت، في تصريحات صحافية لها، أنها بخير وبصحة وعافية، وأن الخبر مجرد شائعة، وقالت: «نعم أنا كنت في المستشفى اليوم ولكن للاطمئنان على صحة إحدى الصديقات».

وعن جديدها، قالت ماغي بو غصن إنها تسلمت نص فيلم «كاراميل» وباشرت بقراءته على أن تبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة.

وبسؤالها عن الممثلين الذين سيشاركونها هذا الفيلم، اجابت: «بالإضافة إلى ظافر العابدين، تأكدت حتى الآن مشاركة طلال الجردي وجيسي عبده».