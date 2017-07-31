اعتذرت الممثلة اللبنانية، نادين نجيم، عن المشاركة مع الممثل السوري، تيم حسن، في الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”، الذي حقق نجاحا خلال عرضه، في رمضان الماضي، بسبب “الغيرة”.



وأفادت مصادر إعلام لبنانية أن غيرة الإعلامية وفاء الكلاني على زوجها، تيم حسن، بسبب المشاهد الرومنسية مع نادين في الجزء الأول من مسلسل “الهيبة”، جعلت هذه الأخيرة تعتذر عن المشاركة في الجزء الثاني من العمل نفسه.



وأفادت المصادر نفسها أن الإعلامية وفاء الكلاني حضرت تصوير بعض حلقات الجزء الأول من “الهيبة”، فطلبت من زوجها تقليل مشاهد الحب والرومانسية، ما جعله يطلب بدوره الشيء نفسه من المخرج، فأرادت ندين تفادي مثل هذه الأمور، واعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من العمل.