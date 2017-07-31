في واحدة من أكثر لحظات مهرجان جرش إثارة، اقتحمت إحدى معجبات الفنانة نوال الزغبي المسرح محاولة الوصول إليها أثناء أدائها فقرتها الغنائية.

وفي البداية تعامل الأمن مع الفتاة ومنعها من الصعود للمسرح وتسبب ذلك في إسقاطها، وهو ما تسبب في انفعال النجمة اللبنانية، وطالبتهم بتركها والسماح لها بالصعود لتحتضنها الفتاة بقوة وسط صيحات الجماهير.

ولم تنته الإثارة عند ذلك الحد، إذ حاولت الفتاة اختطاف المايك من يد الزغبي، إلا أن الأخيرة لم تسمح لها بذلك ودخلت في صراع معها لمنعها من الحصول عليه، قبل أن يتدخل الأمن ثانية ويصطحب الفتاة للخارج.