يستعد المطرب الشاب نور الشناوي، حفيد السيدة علية شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، لدخول عالم الغناء بأغنية جديدة يصورها فيديو كليب.

نور الشناوي، كان قد فاجأ الجميع بالإعلان عن أغنيته الجديدة والتي يصورها على طريق الفيديو وهي من إخراج محمد جمعة وتصوير وائل خلف وإنتاج أشرف خليل، وسيتم تصوير الكليب في منطقة أبو رواش .

يذكر أن نور الشناوي هو ابن المخرج محمد الشناوي، وهو حفيد إثنين من أعظم فناني مصر، هما عبدالحليم حافظ، وكمال الشناوي، ورغم أن العندليب الأسمر لم يتزوج، إلا أنه كان يعتبر والدة نور السيدة زينب، ابنة شقيقته عليه، بمثابة ابنته التي لم ينجبها، وكانت المفضلة بالنسبة له بين جميع أشقائها، وأبناء أشقائه جميعا، لدرجة أن زينب هي الابنة الوحيدة التي أوصى بأن تعيش في شقته من بعده، مع والدتها عليه، وبالتالي أصبح الجد الأول لنور.