غامرت بتقديم أغنية «عالله تعود» بصوتي لأنها عرفت بأصوات ذكورية

أطلت الغياب حرصاً مني على اختيار ما يتوافق مع رغبات الناس

بيروت - بولين فاضل

مسيرة باسكال مشعلاني في الفن مسيرة عمر حافل بالمحطات والنجاحات والألبومات.

باسكال العائدة بعد غياب أرادت لعودتها ان تكون كما تشتهي وترغب، فكان الألبوم الغنائي الذي يعكس نضوجها في الخيارات والأداء بدليل تحقيق أغنية «حبي مش حكي» التي حمل الألبوم عنوانها نجاحا سريعا ولافتا، لاسيما أنه أرفق بكليب يحاكي جمال الأغنية وعذوبتها. «الأنباء» حاورت باسكال مشعلاني عن الجديد، فإلى التفاصيل:

تعودين بعد غياب في ألبوم كامل متكامل، كم تأخرت العودة؟

٭ عوامل عدة أخرت إصدار الألبوم وجعلتني في مرحلة من المراحل أشعر بالضيق، لكن التأخير في نهاية المطاف جاء لصالحي، لاسيما اننا في زمن الصيف والناس مرتاحون وجاهزون لسماع جديد غنائي، المهم ان الألبوم صدر وأنا سعيدة جدا بالأصداء الجميلة على كليب «حبي مش حكي» والعمل ككل.

بين آخر البوم أصدرته والألبوم الجديد، ما الذي تغير؟

٭ هذا الألبوم هو الرقم 16 في مسيرة عمرها ثلاث وعشرون سنة وربما هذه أكثر مرة أشعر بنضوج فائق في اختيار الكلام والأداء وما إلى ذلك، قد اكون أطلت الغياب حرصا مني على اختيار ما يتوافق مع رغبات الناس، واليوم أنا سعيدة لكون خياراتي تلاءمت مع ما يحب الجمهور سماعه، باختصار أنا مغرمة بهذا الألبوم وهو أجمل أعمالي والأحب إلى قلبي.

ما الذي كنت تخشينه قبل صدور الألبوم؟

٭ ثمة أغنيات كلاسيكية طربية في الألبوم في موازاة أغنيات راقصة، لذا تساءلت ما إذا كان الجمهور سيتقبل مثلا أغنية «صعبة علي» الطربية ونحن في عز الصيف، بدورها أغنية «حبي مش حكي» كانت جديدة عليّ لناحية الطبقات الصوتية العالية، كذلك غامرت بتقديم أغنية «عالله تعود» بصوتي، لاسيما انها عرفت بأصوات ذكورية.

ما الذي استنتجته بعد رصد التعليقات وردود الفعل؟

٭ الناس لا يزالون يحبون باسكال في الكلاسيكي الطربي وفي الـ«بوب» على حد سواء، وقد أفرحني قول الكثيرين إني أعدتهم إلى الزمن الجميل، زمن الأغنيات التي تنطوي في آن على الطرب والشجن والرقص.

كيف تفسرين تعاملك مع المخرج التركي نهاد اوداباشي في كليب «حبي مش حكي»؟

٭ أردت عودة قوية مع مخرج أتعامل معه للمرة الأولى، وكوني أتابع جدا الأعمال التركية لفتتني كليبات من توقيع المخرج التركي نهاد اوداباشي، فتواصلنا معه واستمع إلى الأغنية وكان رأيه الابتعاد عن المناظر الطبيعية والـ Show off وماركات الثياب، فقط طلب ان أقدم إحساسي وأغني كما لو كنت بمفردي أو في الاستوديو.

في العادة هاجس الفنانات اللقطات القريبة وان يكن المحور الأول والأخير في الكليب.

٭ كي لا أظلم سواي اعترف بأنني واحدة منهن في بعض الأحيان، لكن هذه المرة أحببت أن يتحدث الكليب عني، ويصل إلى الناس ببساطة من خلال الإحساس والنغمة واللحن.

لملحم أبو شديد حصة الأسد في الألبوم، فهل صوت باسكال هو حكر على ألحانه؟

٭ لو لم يكن ملحم زوجي وصنع ألحانا كألحان الألبوم، لكانت أيضا حصة الأسد له.

سهلة معه أم متطلبة فنيا؟

٭ بل أعذبه كثيرا (تضحك) «ما كنا ارتحنا» مثلا وزعها ثلاث مرات قبل أن أقتنع بها، نحن نستفز بعضنا إيجابيا كي نخرج بأفضل نتيجة.

ما الذي دفعك إلى تجديد أغنية «عالله تعود» من ألحان فريد الأطرش وغناء وديع الصافي؟

٭ وديع الصافي مدرسة لن تتكرر، وفي العادة يؤدي أغنياته الفنانون لا الفنانات، وقدمت أغنية «عالله تعود» في إحدى الحفلات وطالبني البعض بتجديدها، وهذا ما حصل رغم أنني خشيت في لحظة من اللحظات المقارنة.

باسكال العائدة في البوم من غياب هل اهتزت مكانتها على الساحة الفنية؟

٭ بل لايزال لي مكاني ومكانتي محفوظة، وقد أكون كسبت أيضا جيلا جديدا إضافة إلى محبة من يعرفني ويقدر فني، ربما السبب يعود إلى كوني حافظت على هويتي الفنية ولم أستخف بآذان الناس.