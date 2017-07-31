طالت الفنانة شيرين عبدالوهاب الكثير من الانتقادات بسبب ما جاء على لسانها في حفل أحيته مساء الجمعة الماضي ضمن انشطة الدورة الـ53 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس.

وأعلن عدد كبير من جمهور شيرين غضبهم من جملة قالتها بصورة عفوية على المسرح عندما تحدثت عن ابنتها التي سألتها قبل السفر عن وجهتها هذه المرة، فردت عليها شيرين «تونس» وبطريقة طفولية علقت البنت: «انتي رايحة بقدونس».

وردت الفنانة التونسية لطيفة على إساءة شيرين عبر حسابها الخاص على «فيسبوك» قائلة:«تونس.. موش بقدونس، تونس بقت خضراء ببورقيبة، بأبو القاسم الشابي، بابن خلدون، وبشعبها الرائع، تونس موش بقدونس».

من جانب آخر، وبعد انتشار الفيديو الذي أشارت فيه شيرين الى أنها كانت تقصد الإساءة للفنان عمرو دياب، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش مشاركتها في «قرطاج»، تولى الفنان عمرو مصطفى الهجوم عليها مدافعا عن دياب الذي تصالح معـــه قبل عدة أيــام.

واستخدم مصطفى كلمات مبتذلة في مخاطبة شيرين، حيث قال: «للأسف الواطي عمره ما هيكون بني آدم»، كما حملها مسؤولية الفن الهابط حين قال إن عمرو دياب يقف في وجه الفن الهابط الذي نشره أمثالها.