وجهت الفنانة التونسية لطيفة رسالة عتاب للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد ما قامت الأخيرة وعلى سبيل الدعابة بوصف تونس بالبقدونس أثناء إحيائها حفل مهرجان قرطاج يوم الجمعة الماضي.

وردت لطيفة على شيرين وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تونس.. موش بقدونس، تونس بقت خضراء ببورقيبه، بأبوالقاسم الشابي، بابن خلدون، وبشعبها الرائع تونس موش بقدونس".

وكانت المطربة المصرية شيرين قد أحيت، الجمعة، حفلاً غنائياً في تونس ضمن فعاليات مهرجان #قرطاج، وأكدت خلال مؤتمر صحافي قبل الحفل أنها قصدت الإساءة للمطرب عمرو دياب، وأن ابنتها لا تعرف الفرق بين تونس والبقدونس وهو ما أدى لإشعال ثورة غضب ضدها من جانب التونسيين.