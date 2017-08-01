كشفت الفنانة المصرية إسعاد يونس عن مكالمة هاتفية تلقتها من الفنان عادل إمام، تسببت في سعادتها وبكائها بسبب ما طلبه منها الزعيم.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" روت الفنانة إسعاد يونس تفاصيل ما جرى، حيث أعربت عن دهشتها حينما استمعت إلى هاتفها يرن، وقتها وجدت أن الاتصال من الفنان عادل إمام بذات نفسه.

ولم تصدق إسعاد يونس الأمر حيث ردت قائلة "معقولة؟ التليفون نور يا زعيم"، ليجيبها قائلاً "يا إسعاد.. أنا عايزك تغيري اسمك"، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه، وإنما أكدت له أن ما يطلبه هو أمر بالنسبة لها، ثم سألته عن الاسم الجديد قائلة "أخليه إيه؟".

تفاصيل مكالمة إسعاد يونس وعادل إمام

فكانت المفاجأة هي إجابة عادل إمام الذي قال "تخليه إسعاد مصر"، ما تسبب في بداية نوبة بكاء إسعاد يونس التي شكرت عادل إمام قائلة "ربنا يخليك يا حبيبي".

وهو ما دفع عادل إمام للتأكيد على كونه صادقاً في هذا الأمر ولا يجاملها، ليزداد بكاء إسعاد يونس، ويرد عليها الزعيم بكونه يتابع برنامجها التلفزيوني الذي تقدمه ولا يفوت مشاهدة أي حلقة.

واحتفظت إسعاد يونس بباقي المحادثة لنفسها، ووصفته بكونه كلاما جميلا ورائعا اختلط بدموعها، ثم علقت على اتصال عادل إمام قائلة "يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.. مش عارفة أقول حاجه غير كده.. ومش عارفه أقول حاجه تاني لحد دلوقتى.. كبيرة منك يا كبير.. ربنا يخليك ليا ويبارك في كل لحظة في عمرك".

واختتمت الفنانة المصرية رسالتها قائلة "بحبه يا ناس حب بحجم موهبته وكاريزمته وصموده وبكل دقيقة من سنين العشرة الطيبة الجميلة".