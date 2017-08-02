بعد تأجيــــلات عدة، بدأ فريق عمل مسلســـــل «أفراح إبلـــيس» تصوير الجــزء الثاني منه بعد سنوات من تقديم العمــل الذي حقق نجاحا كبيـــرا على الشـــاشــــات.

وقررت شركة أوسكار المنتجة للمسلسل عرضه خارج السباق الرمضاني، حيث بدأ فريق العمل التصوير بعدد من شوارع القاهرة والديكورات الرئيسية في الأحداث التي تظهر فيها فضالي، علما بانها تشارك أيضا في تصوير مسلسل «الحب الحرام» الذي ينتمي للدراما الطويلة وتصل حلقاته إلى 60 حلقة.

يذكر أن الجزء الثاني من «أفراح إبليس» يشهد غياب الفنانة عبلة كامل التي تم استبعاد شخصيتها بشكل درامي من خلال السيناريو الذي كتبه السيناريست مجدي صابر، فيما انضمت الفنانة صابرين إلى العمل للقيام بالبطولة النسائية أمام جمال سليمان.