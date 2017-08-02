طرح الفنان المصري رامي صبري أغنيته الجديدة «أنا بنسى نفسي»، التي صدمت جمهوره وجمهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وبعد الاستماع الى الأغنية، ظن البعض أنه يستمع الى أغنية وهبي الشهيرة «قلت ايه» التي طرحتها عام 2012، نظرا للحن ذاته.

واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صبري بسرقة لحن هيفاء، ونسبه إليه، إلا أن الأخيرة لم تعر الموضوع أي أهمية ولم تعلق عليه حتى الساعة.

أما أغنية رامي «أنا بنسى نفسي» فهي من ألحانه (أو مأخوذة من أغنية وهبي) وكلمات أحمد علي، وتوزيع طارق توكل.

والجدير بالذكر انه خلال الفترة القليلة الماضية نشر المنتج محمد السبكي فيديو على «انستغرام» رسالة مبطنة اثارت ضجة بين متابعيه الذين اشاروا الى انها قد تكون موجهة لهيفاء وهبي بطريقة غير مباشرة بعد الخلافات التي نشبت بينهما، وفي مقطع الفيديو قال السبكي: «من خان خونه ولو بعد حين».