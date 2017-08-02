بيروت - بولين فاضل

يبدو أن الممثلة ريتا حايك التي تألقت ولمعت في بطولة مسلسل «وين كنتي» لن تبتعد في المدى المنظور عن الشاشة الصغيرة، إذ ينتظرها عمل درامي جديد من إنتاج شركة Eagle Films لصاحبها جمال سنان زوج الممثلة ماغي أبو غصن.

والمسلسل الذي لم يُكشف بعد عن اسم بطله سوف يكون من توقيع الكاتبة كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي وهما الثنائي الذي شارك في نجاح مسلسل «وين كنتي»، وكما يتردد فإن ريتا ستقف في هذا العمل بطلة أمام ممثل آخر وليس أمام كارلوس عازار، والتي شكلت في شهر رمضان الفائت ثنائية ناجحة معه.

ويتوقع المطلعون على تفاصيل المسلسل أن تكون إطلالة ريتا في هذا العمل غاية في الجرأة، الأمر الذي يكرسها أكثر فأكثر ممثلة من الطراز الأول، ليس فقط في المسرح وإنما أيضا على الشاشة الصغيرة.