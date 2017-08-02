تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو للقاء مع النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، تحدث خلاله حلمي عن رأيه في عمل منى بالفن وما إذا شعر بالغيرة منها في أي وقت من الأوقات.

وقال حلمي في الفيديو: «اتجوزتها ومكــــانش حد يعرفني، ومكنتش مثلت خالص، وكنت بعمـــل برامج الأطفــال بس اللي بقفايا، والناس عارفـــة قفايا بس».

وأوضــــــح حلمي أنه بعد ذلك شارك في بطولة أفــــــلام وكان من الممكن أن تقــــف منى أمامه كبطلــــة لأول أفلامه لكنــــه رفض ذلك، وذكــر أنه رفض لإدراكه أن نظرة الناس ستكون سلبية وسيرددون أنه استغل زوجته ونجاحها ليصعد على حسابها، ما جعله يصر على إثبات ذاته.

وتابع حلمي: «أنا مبيفرقش معايا خالص التمثيل كله، ممكن أسيبه وأمشي عندي حاجات تانية ومبسوط بيها».

وعن فكرة الغيرة من منى قال حلمي:«مفيش حد بيغير من بنته مثلا وأخوه، فيه علاقات قدرية كده، ونفس الوضع بالنسبة لمراتي مستحيل أغير منها حتى لو نفس الكاريير لأني من جوايا عندي انبساط كده».

من جهة اخرى، أصيب النجمة منى زكي، حسب مجلة «لها»، بحالة من الغضب بسبب الأخبار التي نشرت مؤخرا، وزعمت أنها وضعت أحمد عز في ورطة بعد أن اقنعت الكاتبة مريم نعوم بالتعاون معها في رمضان 2018، حيث أدى هذا الاتفاق إلى تخلي مريم عن عز والذي كان من المفترض أن تتعاون معه في هذا الموسم الرمضاني لكنها فضلت التعاون مع منى زكي.

وأكدت منى للمقربين منها أنها غاضبة من إقحام اسمها في أزمة ليست طرفا فيها، موضحة أنها لم تكن تعلم أن عز اتفق مع مريم نعوم على شيء.