بعد تقديمها تجربة سينمائية واحدة بمصر أمام الممثل الكوميدي هاني رمزي، كانت بعنوان «أسد وأربع قطط» قبل ما يقرب من ثماني أعوام، تردد أخيرا عودة الفنانة مايا دياب الى السينما المصرية بمشروع سينمائي جديد.

وذكرت تقارير صحافية انه أثناء وجود دياب في مصر لإحياء حفلتها الغنائية الأخيرة في الساحل الشمالي التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا، استغل المنتج محمد السبكي وجود مايا ليجري عدة محاولات لإقناعها بالعودة مجددا إلى كاميرات السينما من خلال فيلم سينمائي ضخم كان من المفترض أن تقدمه هيفاء وهبي بعنوان «ثانية واحدة»، حيث اعتذرت هيفاء عنه اثر خلافاتها مع المنتج، وهو ما جعل السبكي يجري مفاوضاته مع مايا دياب ولكنها باءت بالفشل، وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مرض بين الطرفين، خاصة أن مايا لها شروط لعودتها إلى السينما مجددا أهمها قوة السيناريو والدور الذي تقدمه ضمن أحداث العمل سواء كان سينمائيا او تلفزيونيا، كما أنها تعتز بجمهورها المصري كثيرا الذي منحها النجومية، ما أخر خطواتها الجديدة في مجال التمثيل.

وانتهزت مايا وجودها في الساحل الشمالي، وقررت أن تقضي إجازة قصيرة برفقة أصدقائها هناك، حيث حرصت على مقابلة النجم المصري أحمد الفيشاوي الذي صودف وجوده هناك لقضاء إجازته الصيفية قبل الانشغال بتصوير أعماله الفنية الجديدة.