ارتفع معدل إيراد فيلم «الأصليين» إخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، بطولة منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، كندة علوش، محمد ممدوح، بشكل تدريجي، حيث بلغت إيراداته 8 ملايين جنيه، بعد عرضه 35 يوما في السينمات المصرية.

وتدور احداث الفيلم في إطار اجتماعي حول موظف يدعى «عليوة» يجسده الفنان ماجد الكدواني، يفصل فجأة من عمله بعد قرار بتخفيض العمالة في محله الوظيفي، ولا يستطيع مواجهة أسرته ويبدأ في البحث عن وظيفة جديدة وتتوالى الأحداث.

وشهد موسم عيد الفطر عرض 4 أفلام أخرى، هي «هروب اضطراري» لأحمد السقا، و«تصبح على خير» لتامر حسني، و«جواب اعتقال» لمحمد رمضان، «عنترة ابن ابن ابن ابن شداد» لمحمد هنيدي.