ألفريد جوزيف هتشكوك، حاصل على لقب «سير» وهي رتبة فائقة الامتياز ضمن الإمبراطورية البريطانية (13 أغسطس 1899 - 29أبريل 1980) وهو منتج ومخرج أفلام إنجليزي، كان رائدا في العديد من التقنيات والتشويق والإثارة النفسية في الأفلام، بعد نجاحه في السينما البريطانية في كل من الأفلام الصامتة والأفلام الصوتية في وقت مبكر عرف بكونه أفضل مخرج إنجليزي، انتقل إلى هوليود عام 1939، وأصبح مواطنا أميركيا في عام 1955.

خلال حياته المهنية التي امتدت أكثر من نصف قرن، أسس هتشكوك لنفسه أسلوبا إخراجيا معروفا ومميزا، وكان من الرائدين في استخدام الكاميرا للتحرك بطريقة تحاكي نظرات الشخصية في الفيلم، مجبرا المشاهدين على الانخراط في شكل من أشكال التلصص، وقام بتأطير اللقطة لزيادة القلق والخوف أو التعاطف، واستخدم طريقة مبتكرة في مونتاج الفيلم، وتتضمن قصصه غالبا أشخاصا هاربين من العدالة برفقة شخصيات نسائية.

العديد من أفلام هتشكوك لديها حبكات مثيرة تتضمن تصويرا للعنف والقتل والجريمة والعديد من الأسرار، ومع ذلك تستخدم كوسيلة تخدم موضوعات الفيلم والامتحانات النفسية التي بها الشخصية. واستعارت أفلام هتشكوك العديد من مواضيع التحليل النفسي وتضمنت إيحاءات قوية.

العديد من أفلام هيتشكوك لها نهايات مثيرة للجدل وأحداثها مشوقة فهو يركز على تصوير العنف والقتل والجريمة، ويستخدم الكثير من الغموض كخدع بصرية أو ما يسمى بـ«MacGuffins» لكي تخدم موضوع الفيلم والحالة النفسية للشخصيات، وتقتبس أفلامه أيضا العديد من محاور التحليل النفسي. وأصبح ألفريد هيتشكوك رمزا ثقافيا من خلال تواجده الشخصي في مشاهد صغيرة من أفلامه الخاصة والمقابلات ومقاطع الأفلام القصيرة وبرامج التلفزيون التي يقدمها.

أخرج هيتشكوك أكثر من خمسين فيلما في حياته المهنية التي امتدت ستة عقود، وينظر له في كثير من الأحيان على أنه أعظم مخرج بريطاني، وقد جاء في المرتبة الأولى في استطلاع لنقاد السينما عملته مجلة دايلي تيليغراف البريطانية في 2007، التي قالت: «مما لا شك فيه أعظم مخرج خرج من هذه الجزر، هيتشكوك فعل أكثر من أي مخرج آخر ليصقل السينما الحديثة، والتي ستكون مختلفة تماماً بدونه، موهبته كانت للسرد، حجب المعلومات المهمة (من شخصياته ومنا) وإثارة مشاعر المشاهدين ليس مثل أي شخص آخر. ووصفته مجلة MovieMaker بأنه المخرج الأكثر تأثيرا على الإطلاق، ويعتبر على نطاق واسع كواحد من أهم فناني السينما، كما أنه أول من صنع أفلام الرعب واستطاع ببراعة تحويل الطيور الى فيلم مرعب لا ينسى.