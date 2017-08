تبدو احداث الجزء الجديد من سلسلة «كوكب القردة» والذي يحمل اسم «البقاء أو الانقراض» وكأنها حرب عصابات، لتقترب من أحداث مسلسل « prison Break»«الهروب من السجن»، لكن هل الفيلم ممتع من الأصل؟أول ما يمكن قوله عن «War for the Planet of the Apes» انه لا يدور في الواقع عن أي حرب على الإطلاق، فأحداثه تتضمن بعض المناوشات حول السيطرة على كوكب الأرض، ومعركة قصيرة للغرض نفسه أيضا، ولكننا لا نشاهد قط على الشاشة ما يعدنا به عنوان الفيلم من صراع شامل بين البشر وهذه المخلوقات، ولعل ذلك أحد الأسباب التي تصدم الجمهور عند مشاهدته، رغم كل ما يتضمنه من أعاجيب تقنية، ورصانة ذات طابع جريء.

على أي حال العمل هو الثالث في سلسلة أفلام «كوكب القردة» التي أعيد إحياؤها، وتدور أحداثه بعد 15 عاما من تفشي فيروس أطلق عليه اسم «إنفلونزا القردة»، أدى إلى هلاك الغالبية العظمى من المخلوقات المنتمية لسلالة الإنسان العاقل التي ينتمي إليها البشر، وهو الفيروس الذي أدى في الوقت نفسه إلى تعزيز القدرات العقلية للقردة، وبذلك تنتهي الحضارة كما نعرفها، وتنصب قبيلة من القردة الذكية معسكرا مريحا في إحدى الغابات.

أما الزعيم الحكيم لهذه القبيلة فهو بطل السلسلة «سيزر»، الذي يجسد دوره الممثل أندي سركيس، نراه في أحداث هذا الفيلم متزوجا ويعول، وقد اشتعلت بعض مناطق من فرائه شيبا، ويبدو «سيزر» هذه المرة غير راغب الا في الاسترخاء والاهتمام بوصفاته لطهي الموز، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، إذ يتعرض المعسكر لغارة من قبل فريق من «الكوماندوز»، هنا يحين الوقت لاندلاع معارك حرب عصابات يبدؤها البشر، بعد أن تظهر القردة الرحمة تجاه الأسرى من البشر، الا أن البشر يبدأون بالخيانة، ولعل من الإنصاف القول إن هذه المشاهد مؤثرة على نحو بالغ، كما تتضمن بعض الأفكار المبتكرة، إذ نرى مثلا عددا من القردة الخائنة الراغبة في التعاون والتواطؤ مع البشر، وتلقب هذه القردة بـ«الحمير» نسبة إلى لعبة فيديو بطلها قرد، وتحمل اسم «دونكي كونغ» او «الحمار كونغ»، وتدور خلال القصة بعض المحادثات بين كل من القردة والبشر تحمل في طيات جملها معانى فلسفية عميقة التأثير وتلميح الى نظرية التطور لداروين.

بالنسبة للجزء الخاص بالمعارك التي تدور في الغابة فهي تنتهي أسرع من اللازم، وبعد أن يقوم كولونيل في الجيش (وودي هيرلسون) بقتل قردين لديهما صلة قرابة بـ «سيزر»، يغادر القرد الزعيم وثلاثة من مساعديه المقربين موطن القردة في رحلة للأخذ بالثأر.

في البداية تتهادى القردة الأربعة على صهوات الخيول عبر جبال ثلجية بحثا عن القاعدة التي يتحصن بها الكولونيل، لكن الركب يتوقف لاصطحاب مساعد آخر، قبل مواصلة الرحلة المتثاقلة على ظهور الجياد، ويمضي «سيزر» ورفاقه من القردة الأخرى في تلك الرحلة ببطء مؤلم، وسط مشاهد مذهلة للحياة البرية.

من اللافت في الفيلم هو استنتاج لنظرية تقول انه «كلما اشتد الذكاء زادت الرغبة والنزوات والمشاعر»، وأظهرت القردة هنا مشاعر تجاه عائلاتها التي ذبحت ظلما من قبل البشر، خاصة «سيزر» الأقوى والأشد ذكاءاً، الذي عانى من صراع داخلي بين أخلاقه ورغبة الانتقام.

يريد المخرج في هذا الجزء أن يوصل رسالة بأن الذكاء في البشر أدى الى تعاظم الرغبات فتعدت، الحاجة الى الغذاء والكساء والمسكن وصولا الى حب السيطرة وانتهاك القوي للضعيف، وتمثل ذلك في القردة الخونة وأسلوب تفكير «سيزر».

فيلم «War for the Planet of the Apes» مثير وناجح على جميع الأصعدة وفيه متعة ويثير المشاعر والتفكير في مسائل فلسفية والخوض فيها، كما أن له علاقة بالجزء القديم الذي أنتج في نهايات ستينيات القرن المنصرم، وأعطت نهايته ايحاء بأنه من الممكن انتاج جزء جديد تتمة له، وستخبرنا الأيام بذلك فالقصة غاية في التشويق.

يثير الجدل بين الجمهور

بعد انتهاء فيلم «War for the Planet of the Apes» استطلعنا آراء بعض من شاهدوه، حيث لاحظنا أنه أثار جدلا بين المشاهدين، وبسؤال شاب يدعى محمد عن رأيه فتكلم بانطلاق، قائلا: استمتعت كثيرا بقصة الفيلم المبتكرة وبالمؤثرات البصرية والصوتية، وأعتقد أن هذا الجزء هو أفضل أجزاء سلسلة «planet of the apes» على الاطلاق.

وأكمل: توقعت نشوب حرب، ولكن الفيلم أشبه بالهروب من حبس جماعي الذي أظهر كم كان البشر طغاة كما تعاطفت كثيرا مع القردة. وسألنا فتاتان مراهقتان اسمهما سارة وسيما عن رأيهما، فأعربتا عن اعجابهما بالفيلم وبالإخراج الذي أظهر القردة بشكل طبيعي وحقيقي، وقالت سيما: أنا مولعة بأفلام «كوكب القردة» منذ الجزء الأقدم الذي أنتج في أوائل سبعينيات القرن الماضي، الا أن الفيلم القديم اضطر فيه الممثلون لارتداء الأقنعة، أما هنا فقد أبدع المخرج في تحويل الصورة الى أشكال طبيعية.

وهو ما اكدته سارة التي اكدت انها تعاطفت مع القردة.

ثم قابلنا أم خالد، التي قالت: الفيلم جميل، ولكن لم تعجبني فكرة أن القردة الذين كانوا سببا في انتشار الوباء خرجوا منتصرين.

أما ابنها خالد فقد كان له رأي مخالف، حيث أعرب عن اعجابه بالفيلم واصفا اياه «بالممتع» وقال: رأيت أن القرود كان لديهم رحمة لم توجد في البشر، كما أعجبني القرد الذي وصف عالم البشر بحديقة حيوان البشر.