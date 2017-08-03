ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الأقاويل التي تفيد بأنها قامت بعمل سحر لزوجها البحريني محمد الترك وان المغربيات يسحرن الرجال الأجانب ليتزوجونهن، وقالت: «لكل الذين يقولون ان المغربيات ساحرات، أقول لهم: اخلعوا هذه الفكرة من بالكم لأن السحر في كل البلدان، وليس فقط في المغرب».



وأردفت: «أما نحن فلدينا حلاوة اللسان، اللي ناقصة هؤلاء الأشخاص، الذين لا يحبون أن يروك مع رجلك مرتاحة وفرحانة، سواء كان مغربيا أو غير مغربي، يقولون هذه المرأة ساحرة هذا الرجل تبقى معها»، مضيفة، لأحد المواقع المغربية: «هذا من قلة الثقافة ومن التخلف، الذي يقول هذا الكلام، وأنا تزوجت رجلي على سنة الله ورسوله، والناس ما دخلها في هذه المسائل».



من جانب اخر، استأنفت بطمة نشاطها الفني بعد حوالي شهر ونصف على وضعها لمولودتها الأولى «غزل» بحفل غنائي حاشد أحيته في المغرب بمناسبة عيد العرش المجيد في مدينة مارتيل. وأطربت دنيا الحضور بباقة من أجمل أغانيها، وتألقت على المسرح بطلة تراثية مرتدية قفطانا مغربيا أنيقا، وقد أعربت الفنانة عن سعادتها بأجواء الحفل ونشرت صورة على حسابها بـ«انستغرام» معلقة عليها: «كان حفلا اكثر من رائع امس بمدينة مارتيل، كنت فرحانة بزاف بزاف اكبر، شكرا لكل الجمهور والعدد الخيالي اللي حضر، وتفاعلكم معي ابهرني، شكرا على حبكم لي يا اولاد وبنات بلادي من كل المدن المغربية، ولن أنسى بالذكر زوجي وإدارة اعمالي الذي اشرف على كل شي فني يخصني».

يذكر أن دنيا بطمة انجبت مولودتها الأولى «غزل» منتصف يونيو الماضي من مدير أعمالها البحريني محمد الترك الذي تزوجته عام 2013، وقد دخل الأخير في مشاكل عائلية مع أسرته بسبب هذا الزواج، حتى أنه خسر حضانة أطفاله «حلا، ومحمد، وعبدالله» الثلاثة لصالح والدتهم، كما أعلنت والدته تبرأها منه، ومؤخرا انفصلت ابنته الفنانة خلا الترك عنه فنيا بعدما كان مديرا لأعمالها.