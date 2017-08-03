بيروت ـ بولين فاضل

تلعب الفنانة رولا سعد دور صاحبة مجلة تعنى بالموضة تقع في حب شريكها في ملكية المجلة «يوري مرقدي»، كل ذلك ضمن أحداث مسلسل جديد من كتابة فراس جبران وإخراج رندلي قديح وبطولة كل من رولا ويوري وأسماء كثيرة أخرى.

ويتــناول المسلســــل موضوع الموضة وقصص حب كما يحمل رسائل إنسانية، أما تتر العمل فمن غناء رولا ويوري على شكل ديو، كما تقدم رولا في سياق المسلسل أغنيتين بمرافقة البيانو.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشة محطة LBCI خارج الموسم الرمضاني، وبحسب رولا فإن العمل لا يشبه إلا نفسه وسيلقى اهتماما من شرائح مختلفة من الناس ومن مختلف الأعمار.