ردّت الفنانة المغربية دنيا بطمة على الأقاويل التي تفيد بأنّ المغربيّات يسحرن الرجال الأجانب ليتزوّجونهنّ.

وصرّحت لأحد المواقع المغربية قائلةً: "لكلّ يلي يقولون انّ المغربيات ساحرات، أقول لهم: اخلعوا هذه الفكرة من بالكم لأنّ السحر في كلّ البلدان، وليس فقط في المغرب".

وأردفت: "أمّا نحن فلدينا حلاوة اللسان، اللي ناقصة هؤلاء الأشخاص، الذين لا يحبّون أن يروك مع رجلك مرتاحة وفرحانة، سواء مغربي أو غير مغربي. يقولون هذه المرأة ساحرة هذا الرجل تبقي معها".

وختمت: "هذا من قلّة الثقافة ومن التخلّف، الذي يقول هذا الكلام، وأنا تزوّجت رجلي على سنّة الله ورسوله. والناس ما دخلها في هذه المسائل".