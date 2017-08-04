عدد حلقات المسلسلات يتراوح مابين ٣٠ إلى ٦٠ حلقة وتدور أحداثها حول قضايا متعددة

انتعشت بلاتوهات التصوير من جديد بعد إجازة طويلة منذ عيد الفطر الماضي، بعد أن تم استئناف تصوير أكثر من مسلسل، إلى جانب دخول مسلسلات أخرى البلاتوهات لتصوير أول مشاهدها.

وقبل يومين بدأت أسرة مسلسل «الحب الحرام»، تصوير المشاهد الأولى، وهو بطولة عبير صبري، أحمد صلاح السعدني، منة فضالي، وحازم سمير، وجاء تصوير المشاهد الأولى في منطقة حدائق الأهرام، داخل إحدى الشقق هناك، ومن المقرر أن يستمر التصوير بضعة أيام، قبل الانتقال إلى موقع تصوير آخر.

والمسلسل تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وينتمى العمل لمسلسلات الـ 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي تتخلله العديد من الأحداث الكوميدية.

كما انتهى المخرج محمد النقلي من استعدادات تصوير مسلسله الجديد، نهاية أغسطس المقبل، لكنه لم يستقر على اسمه بعد، ويتكون المسلسل الجديد من جزأين، كل جزء 30 حلقة، وتدور حلقاته في إطار تشويقي اجتماعي لمناقشة قضايا اجتماعية تهم الجمهور.

وانتهى النقلي قبل أيام من عمليات المونتاج والمكساج لمسلسل «الدولي»، تمهيدا لعرضه على إحدى القنوات الفضائية مطلع أغسطس المقبل، وتدور أحداث المسلسل حول سائق شاحنة كبيرة يسافر بها إلى عدد من الدول عبر الطريق الدولي، وعن طريق المصادفة يلتقي فتاة شعبية، وسرعان ما تجمعهما الأحداث التي تنتهى بقصة حب.



والمسلسل بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، أحمد وفيق، أحمد فتحي، محمد نجاتي، وريم البارودي، تأليف ناصر عبدالرحمن.

كما تستعد الفنانة نيللي كريم مع المخرجة كاملة أبوذكري لبدء تصوير مسلسل «ليلة الحنة»، والمقرر أن يدخل البلاتوه خلال الأيام القليلة المقبلة. وشاركت نيللي في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «لأعلى سعر»، قصة وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.

وفي إطار الاستعدادات لبدء التصوير، يعقد صناع مسلسل «الطوفان» حاليا جلسات عمل للوقوف على الخطة النهائية لاستكمال العمل، ووضع جدول زمني لبدء وانتهاء التصوير.

وكانت الشركة المنتجة قد أوقفت التصوير قبل شهر رمضان بعدة أسابيع - بعد الانتهاء من تصوير نصف أحداث العمل - لرغبتها في التفرغ لمسلسلها «ظل الرئيس» بطولة ياسر جلال ومحمود عبدالمغني الذي عرض خلال شهر رمضان، فضلا عن احتياج «الطوفان» لميزانية ضخمة أكبر من التي رصدت له قبل بدء التصوير.

والمسلسل بطولة ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، أحمد زاهر، وفاء عامر، أحمد بدير، روجينا، آيتن عامر، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وتأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.

ويستكمل كذلك فريق عمل مسلسل «سابع جار» تصويره مشاهده، وينتمي المسلسل للأعمال الطويلة، ويصل عدد حلقاته إلى 60 حلقة، وهو بطولة دلال عبدالعزيز، رحمة حسن، سارة عبدالرحمن، دعاء حجازي، صفاء جلال، أسامة عباس، وهيدي كرم وتأليف هبة يسري، وإخراج آيتن أمين ونادين خان.

كما يشهد مطلع أغسطس المقبل بدء تصوير مسلسل «عائلة الحاج نعمان»، بعد الانتهاء من كل التحضيرات اللازمة، ويتوقع أن يعرض خارج موسم رمضان، ويشارك في بطولته أحمد بدير، تيم الحسن، صلاح عبدالله، وإخراج أحمد شفيق، ويتناول العديد من القضايا العائلية في إطار اجتماعي.