جمع في فترة سابقة بين فنان العرب محمد عبده والمطربة آمال ماهر العديد من الأغنيات والحفلات ايضا، وهو ما جعل الأخيرة تفكر في عودة اللقاء بينهما مرة أخرى.

من جهة أخرى، تحاول آمال التفاوض مع عبده لتقديم ديو غنائي قريبا يحمل اللون والطابع الخليجي وذلك بعد تجربتها الفترة الماضية واعتمادها على تقديم ديوهات خليجية، وهو ما جعلها تفكر في إطلاق ألبوم كامل باللهجة الخليجية يتضمن هذه الأغنيات.

ومن المقرر أن تكون الأغنية في الفترة المقبلة، خاصة أن فنان العرب رحب بالفكرة لأنه يعتبر آمال ماهر من الأصوات النسائية المتميزة على الساحة.

من ناحية أخرى، كان من المفترض أن يلتقي محمد عبده بجمهوره في مصر في أحد الفنادق الكبرى وأيضا الفنان رابح صقر، لكن فوجئ الجمهور بعد شراء التذاكر بتأجيل الحفل فجأة.

وذكرت تقاير صحافية ان السر وراء تأجيل الحفلين هو حداد كل من النجمين بعد وفاة الأمير السعودي عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وهو ما جعل عبده يطلب من منظم الحفل أن يؤجله إلى حين تحديد موعد جديد، ونفس الأمر مع صقر الذي كان من المفترض أن يحيي حفله الجمعة الماضي وفوجئ جمهوره أيضا بالتأجيل.

وتأتي عودة محمد عبده إلى سوق الحفلات في مصر بعد فترة من الغياب، حيث اعتاد المشاركة في الحفلات الصيفية بالفنادق الكبرى في مصر، وذلك لجمهوره المصري والعربي الذي يحب الاستماع لأغنياته الخليجية والمواويل التي اشتهر بها، وكانت آخر حفلاته قبل شهر رمضان وقدم فيها عددا كبيرا من الأغنيات.