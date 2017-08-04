«الأرستقراطية والملكة والخادمة والأم» شخصيات عديدة قدمتها النجمة يسرا خلال مشوارها الفني ولاقت كلها نجاحا كبيرا، ولم تنكر يسرا أن أعمالها الدرامية تلاقي نجاحا كبيرا مع الجمهور، نافية ما قيل عن أن مسلسلها الأخير «الحساب يجمع» لم يحقق النجاح المرجو منه في نسبة المشاهدة، موضحة أن هذا الكلام من أغرب ما سمعته، وفي الوقت نفسه اعترفت بأن مسلسل «فوق مستوى الشبهات» حظي بمشاهدة أكبر لأن «الحساب يجمع» عرض على إحدى القنوات حصريا، ولكن ذلك لم يمنع نجاحه أيضا.

وأضافت يسرا أن نجاحها في كل هذه الشخصيات ورطها في أنها لا يمكن إلا أن تبحث عن قصة مختلفة لتقدمها في 2018، خاصة أنها قدمت نماذج مختلفة، وهو ما تبحث عنه في الفترة الحالية، لافتة الى انها لا تفكر في تقديم عمل ينتمي للستين حلقة، وإن كانت تجربتها في مسلسل «سرايا عابدين» ناجحة، لكنها لا تفكر في التكرار مرة أخرى لأن التجربة تحتاج إلى تفرغ ووقت كبير.

من جهة أخرى، كشفت يسرا، وفق موقع «نواعم»، عن أنها حاليا في مرحلة إجازة قبل أن تبدأ تصوير برنامجها الجديد، خاصة أنها ستقوم بجولة ما بين أميركا وأوروبا، وستستغل الفرصة كي تشتري الملابس الخاصة بالبرنامج التي ستظهر بها خلال الحلقات، فهي تحب كثيرا أن تكون اطلالتها متميزة.

وبسؤالها عن الصداقة في حياة يسرا، أكدت ان الصداقة من أهم ما في حياتها وتعتز كثيرا بكل أصدقائها سواء في الوسط الفني أو خارجه، مشيرة الى أنها لا تتفق مع المقولة التي تقول إنه لا توجد صداقة حقيقية في الوسط لأن هناك صداقة وعشرة بينها وبين العديد من النجمات مثل إلهام شاهين وليلى علوي وإيناس الدغيدي وهالة صدقي.