بعد أكثر من 20 عاماً على الانتشار الكبير الذي حققه فيلم titanic الذي نقل قصة حقيقية عاشها العشرات من ركاب السفينة الشهيرة. شاهدوا كيف أصبح هؤلاء بعد كل هذه السنوات.



كيت وينسلت التي اشتهرت بشخصية “روز” باتت من أهمالممثلات في هوليوود، وفازت بجائزة الأوسكار عن فيلم The Reader و3 جوائز غولدن غلوب وهي متزوجة من رجل الأعمال نيد روكنرول ولديها 3 أطفال.



ليوناردو ديكابريو الذي عُرف بشخصية “جاك”،يعتبر من أهم نجوم العالم واكثرهم وسامة وفاز بأول جائزة أوسكار له عن فيلم The Revenant.



غاب بيلي زين “خطيب روز” عن الشاشة، وجاء ظهوره أخيراً من خلال أدوار تلفزيونية عديدة.



كاثي بيتس التي عرفت بشخصية “مولي براون” توالت نجاحات النجمة العالمية من خلال مجموعة كبيرة من الأفلام الهادفة والتي حملت الكثير من الرسائل.



شارك بيل باكستون او شخصية “بروك لوفيت” في أعمال ناجحة على مدار السنوات الماضية، كما لعب دور البطولة في مسلسل Big Love لمدة 5 مواسم، إلى أنه رحل عن عالمنا بعد أن واجه مضاعفات أثناء خضوعه للجراحة في شباط (فبراير) الماضي.



لعبت الفنانة فرانسيس فيشر المعروفة بـ”والدة روز روث بوكر” عدة أدوار ناجحة في السنوات الماضية، وهي ناشطة سياسية.

حقق داني نوتشي او ما عرف بـ”فابريتسيو” نجاحاً ملفتاً من خلال شاشة التلفزيون في السنوات الأخيرة في برامج مثل NCIS، وCSI ومسلسلات مثل Arrow وCastle ولعب دور البطولة في مسلسل The Fosters وهو متزوج من الممثلة باولا مارشال.