اتهمت الممثلة المصرية عفاف مصطفى زميلتها الممثلة سماح أنور بسرقة دورها في فيلم «يوم للستات»، والذي تم حذفه كاملا بعد تصويره من قبل أنور.

وأشارت مصطفى التي حلت ضيفة على برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» الذي يعرض عبر فضائية «سي بي سي» إلى أنها كانت قد تعاقدت على دور الممثلة سماح أنور في فيلم «يوم للستات»، بعد أن اتفقت مع المخرجة كاملة أبو ذكري ووقعت معها العقد.

وأكدت أنها زارت المريضة النفسية التي ستؤدي دورها في الفيلم لكي تحفظ حركاتها وتصرفاتها، وأنها قامت بقص شعرها من أجل الدور.

وكشفت مصطفى ان الملابس التي قامت بشرائها للشخصية ظهرت بها سماح أنور في الفيلم، كما ذكرت أنها كانت جارة سماح أنور في المبنى الذي تقطن فيه ووصفتها بأنها كانت متعالية وتتعامل معها بفوقية.