يبدو أن النجم محمد رمضان قرر العودة لشخصية التوأم مجددا، وذلك بعدما قدمها في مسلسل «الأسطورة»، لكن في فيلم «سري للغاية» يقدم رمضان شخصية أخوين توأم.

وكشف رمضان أنه أنهى بالفعل تصوير شخصية الأخ الأول، وهو شاب يستشهد في رفح، وقال إنه أنهى تصوير مشاهد الشخصية الأولى وجار تحديد مواعيد لتصوير الشخصية الثانية.

وعن تحويل اسم الفيلم من «أيام الغضب والثورة» إلى «سري للغاية»، أوضح أن الكاتب وحيد حامد هو الذي اختار ذلك.

وحول ما قيل عن أنه لم يتقاض أجرا عن دوره في الفيلم، أشار رمضان في تصريحات صحافية له الى أنه بالفعل لم يتقاض أجرا.

وقال: المشاركة في عمل مثل ذلك شرف كبير لي كونه يؤرخ لمرحلة مهمة في تاريخ مصر من بعد ثورة 25 يناير، ويركز على ما يتعرض له الوطن العربي من هجمات إرهابية.

من ناحية أخرى، وعن تأجيل عرض فيلم «الكنز» من العرض في عيد الفطر لعيد الأضحى، رد أنه بالفعل تم تأجيل العمل لكن لعدم انتهاء تصويره، موضحا أن العمل مع المخرج شريف عرفة كان حلما من أحلامه، كما اعتبر أن مشاركته في العمل خطوة جيدة بالنسبة له.

من جانب آخر، كشف رمضان عن أن هناك جلسات عمل تجمعه بالمؤلف مدحت العدل من أجل تحديد مسلسل 2018، وأعلن أنه لم يتم الاستقرار على عمل بعينه، حيث لايزال في مرحلة الاختيار ولكنه سيعلن عن ذلك فور حسم القرار.