غضب كبير سيطر على الشاعرالغنائي المصري بهاءالدين محمد بسبب ما قالته الفنانة سميرة سعيد عن أغنية «اكتبلك تعهد» التي قدمتها أنغام في ألبومها الأخير، وحققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور، حيث أطلت سميرة سعيد في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، وكشفت عن كون الأغنية التي قدمتها أنغام عرضت عليها هي في البداية، وظلت لديها لعامين كاملين قبل أن تعتذر عن عدم تقديمها لأنها غير مناسبة لها، وفوجئت بعدها بتقديم أنغام للأغنية.

لقاء سميرة سعيد وحديثها عن الأغنية أعيد مرة أخرى، وهو ما دفع مؤلف الأغنية إلى كشف الكواليس الخاصة بالأمر، من خلال حسابه على «فيسبوك».

ووجه بهاء الدين محمد اللوم لعمرو أديب، لأنه لم يمنحه الفرصة للرد على محاولة استهتار سميرة سعيد كما وصفها الشاعر الغنائي، وأكد بهاء أن سميرة أعجبت بمذهب الأغنية وحصلت عليها، كي يقوم ملحن بتلحينها تحت إشرافها، إلا أنه حينما استمع إلى اللحن لم يعجبه، ورفضه بحجة كونه غير لائق على الكلمات الخاصة بالأغنية، وأخبر بعدها سعيد أن تنسى أمر الأغنية لأنها لن تنجح، مؤكدا على كون الأمر لم يستغرق سوى أيام، وهو ما يخالف رواية سميرة سعيد التي أكدت أن الأغنية ظلت لديها لعامين.