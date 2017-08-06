القاهرة ـ محمد صلاح

فوجئ صناع وأبطال فيلم «عمر الأزرق» أثناء احتفالهم بالعرض الخاص للفيلم بإحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر بحضور النجم حسين فهمي لتهنئتهم ومشاهدة الفيلم، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معه، والطريف ان الفنانة ريم البارودي أكدت انه فتى أحلامها وسألته عن سر رشاقته واحتفاظه بوسامته، واكتفى فهمي بالرد بابتسامة خفيفة، وسألها عن سر إنقاص وزنها بشل لافت للنظر فأكدت له انها تتبع نظاما غذائيا قاسيا مع ممارسة الرياضة، وقدم أبطال العمل الشكر للنجم الوسيم لحضوره وهم: نضال الشافعي وهبة عبدالعزيز ومحمد سليمان وريم البارودي وشريف باهر والمخرج محمد حمدي والمخرج إيهاب عبداللطيف.

الفيلم تدور أحداثه حول قضية المخدرات ولكن بتناول مختلف عما قدم بالسينما بجانب تقديم عدد من الأغنيات الشعبية.