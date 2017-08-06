تعرضت الفنانة شيرين عبدالوهاب أمس الأول لوعكة صحية اضطرتها لمغادرة المسرح أثناء حفلها الذي أقيم في الساحل الشمالي، حيث أوضح ياسر خليل مدير أعمال شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة غادرت المسرح خلال حفلها مساء الجمعة، بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث لم تستطع التنفس على المسرح، وفور نزولها تعرضت لحالة قيء شديدة ودخلت في حالة إغماء، ما اضطره للاستعانة بطبيب والذي حضر إلى مقر إقامتها ووضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدم قدرتها على التنفس الطبيعي، إلا أن حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير حاليا، ولكنها لاتزال تحتاج إلى الراحة، لذا أجلت عودتها للقاهرة يوما آخر لتكون يوم الأحد بدلا من السبت.

وكانت شيرين عبدالوهاب أحيت حفلا غنائيا في sea hub الساحل الشمالي بالكيلو 120 بحضور عدد من محبيها من مختلف الأعمار.