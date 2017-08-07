أحمد الفضلي

أبدت الفنانة البحرينية اميرة محمد موافقتها المبدئية على المشاركة في عمل درامي جديد يحمل عنوان «اماني العمر» يتم التجهيز له حاليا من قبل المسؤولين عن «ارتي غروب نيوز» للانتاج الفني الشركة التي ستقوم بإنتاج العمل وتوزيعه على عدد من القنوات الفضائية المحلية والخليجية.



وكانت النجمة البحرينية قد تسلمت في الفترة الماضية نص العمل من قبل المسؤولين عن الشركة وذلك بعد ترشيحها من قبل مخرج المسلسل المخرج حسين الحلبي بعد استشارة كاتب النص محمد الكندري الذي يعد حاليا من اكثر الكتاب الشباب نشاطا حيث خاض السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل وسينفذ هذا المسلسل لحساب الفترة الموسمية.

ومن المنتظر ان تلعب اميرة احد ادوار البطولة في المسلسل الذي يحمل الطابع الدرامي ويرصد قصة فتاة تدعى اماني الشخصية الرئيسية في العمل وتلعب دورها الفنانة اماني الكندري وتعيش العديد من التحولات الاجتماعية وتطلب مساعدة افراد اسرتها واصدقائها للتغلب على ظروفها وتحقيق امانيها وتدور الاحداث بطابع درامي شيق على امتداد ثلاثين حلقة وسيشهد مشاركة كوكبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية يتم التفاوض معهم حاليا من قبل الشركة المنتجة.

ومن المرجح ان تزور اميرة الكويت في الايام القادمة وذلك لاتمام اتفاقها مع الشركة المنتجة للمسلسل تمهيدا لبدء التصوير حيث عادت اميرة مؤخرا الى بلدها البحرين بعد قضائها لاجازاتها الصيفية برفقة افراد اسرتها في مدينة جنيف السويسرية.

الجدير بالذكر ان النجمة البحرينية غابت عن الدراما الكويتية في رمضان الماضي والذي كان من المفترض ان يشهد اطلالتها من خلال مسلسل «نهاية حلم» الذي سبق ان حمل اسم «حب في اسطنبول» قبل ان يتم تأجيل عرضه لاسباب انتاجية ويشهد مشاركة كوكبة من نجوم الساحة الفنية الكويتية منهم انتصار الشراح وعبدالله بوشهري وامل العوضي وفهد البناي وخالد البريكي وغيرهم من الفنانين الشباب.