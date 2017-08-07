القاهرة ـ محمد صلاح

نفت الفنانة التونسية درة انها تعيش قصة حب وارتباط عاطفي هذه الأيام، وأكدت انها لا تبحث عن الحب او الزواج لقناعتها بانه قضاء وقدر وحين تجد الرجل الذي يقنعها ستعلن على الرأي العام تفاصيل ارتباطها لأنه شيء يسعدها، وأنها اعتادت على استقبال الشائعات كل فترة والبعض ينسج قصصا من خياله وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ليتم تسريبها في الإعلام دون التحقق من صحتها أو كذبها.

وأضافت درة انها تعتبر حياتها الشخصية من المناطق الممنوع الاقتراب منها او التلصص عليها وانها لا تتحدث مع أحد عن تفاصيل حياتها سوى أسرتها فقط، لأنه أمر لا يخص أحدا سواها.

من ناحية أخرى، تصور درة حاليا مشاهدها المتبقية من مسلسل «الشارع اللي ورانا» الذي تأجل تصويره اكثر مرة، تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدي الهواري، وبطولة فاروق الفيشاوي ولبلبة ونسرين أمين وأحمد حاتم وهند عبدالحليم، ويناقش قصة حقيقية من واقع المجتمع وهي تواجد الأرواح في المنزل بعد الوفاة وهذا المنزل تسكن فيه أسرة مكونة من 5 أشخاص كل منهم له قصة مختلفة.