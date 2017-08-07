استقر المخرج أحمد شفيق على نجومه من الفنانين المشاركين في بطولة حلقات مسلسل «عائلة الحاج نعمان» الذي يقوم ببطولته النجم السوري تيم الحسن، ومن تأليف مجدي صابر، وإنتاج صادق الصباح، حيث توالت تعاقدات أبطال العمل على مدار اليومين الماضيين بمقر الشركة المنتجة، استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما انشغل شفيق بمعاينة أماكن التصوير، لينهي كل تحضيراته التي تسبق التصوير.

ومن الفنانين الذين تعاقدوا رسميا على العمل بجانب تيم الحسن كل من الفنان صلاح عبدالله وأحمد بدير وصفاء الطوخي ومنال سلامة وسهر الصايغ وهبة مجدي وحازم سمير وشريف خير الله، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، والمسلسل تدور أحداثه في 60 حلقة، للعرض في الموسم الشتوي المقبل، حيث يتطرق للعادات والتقاليد في الأرياف المصرية.

ويعد هذا العمل هو الثاني لمخرجه أحمد شفيق فيما يتعلق بمسلسلات الـ 60 حلقة، حيث قدم الموسم الشتوي الماضي مسلسل «ولاد تسعة»، من بطولة خالد سليم ونيكول سابا.