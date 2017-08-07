توجه الفنان تامر حسني إلى لوس أنجيليس في زيارة للولايات المتحدة تستغرق عدة أيام مصطحبا معه زوجته بسمة بوسيل وشقيقه ومدير أعماله، حيث يضع خلال هذه الرحلة بصمته كأول عربي على اللوحة الإسمنتية بالمسرح الصيني في هوليوود ضمن نجوم العالم، حيث وقع الاختيار على فيلم «تصبح على خير» للعرض على المسرح الصيني بهوليوود، والذي يعد واحدا من أشهر صالات العرض السينمائي في العالم، وذلك يوم الأربعاء المقبل على أن يضع عقب انتهاء العرض بصمته على اللوحة الاسمنتية بالمسرح الصيني ليكون أول عربي يضع بصمته بجانب نجوم هوليوود الذين عرضوا أعمالهم السينمائية هناك.