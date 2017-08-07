بعد تقديمها تجربة سينمائية واحدة بمصر أمام الممثل الكوميدي هاني رمزي، كانت بعنوان «أسد وأربع قطط» قبل ما يقرب من ثماني أعوام، تردد أخيرا عودة الفنانة مايا دياب الى السينما المصرية بمشروع سينمائي جديد.

وذكرت تقارير صحافية انه أثناء وجود دياب في مصر لإحياء حفلتها الغنائية الأخيرة في الساحل الشمالي التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا، استغل المنتج محمد السبكي وجود مايا ليجري عدة محاولات لإقناعها بالعودة مجددا إلى كاميرات السينما من خلال فيلم سينمائي ضخم كان من المفترض أن تقدمه هيفاء وهبي بعنوان «ثانية واحدة»، حيث اعتذرت هيفاء عنه اثر خلافاتها مع المنتج.