العمل التاريخي يجسد معاناة البلدان العربية من الاستعمار الذي جثم على صدور أبنائها مئات السنين

دمشق ـ هدى العبود

عندما دقت الدراما العربية أبواب التاريخ والتوثيق على مستوى تأسيس الدول العربية، فهذا يعني أننا أصبحنا أمام أزمة أجيال «قد لا تعرف عن جذورها إلا ما أؤرخ من خلال كتب التاريخ التي لا تستطيع من خلال مجلد صغير لا يتجاوز الـ 150 صفحة مع الصور اطلاع تلك الأجيال على تاريخ وهوية ينتمون إليها.. وفي هذا الصدد يستعد الفنان محمد خير الجراح للمشاركة في المسلسل التاريخي «القلعة» وهو عمل ضخم يوثق تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

«الأنباء» التقت الفنان محمد خير الجراح أحد أبطال مسلسل «القلعة» الذي قال عنه:

القلعة.. مسلسل يوثق تاريخ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، خلال خمسينيات القرن الماضي، ويتناول العمل الحركات السياسية والتغييرات التي جرت على العالم العربي من محيطه إلى خليجه، إضافة إلى المد القومي «وحركة الإخوان المسلمين ودورها» إضافة إلى المزيج الذي شكل من خلاله المجتمع الأردني من قوميات وجنسيات عربية «سواء من سورية أو فلسطين ومصر، وكيف اندمجوا مع أصحاب الأرض الأصليين، وركزنا على الجنسيات الأجنبية كالشركس والأرمن والآشوريين والسريان، وكيف تعايش هذا المزيج من الثقافات مع اختلاف العادات والتقاليد واللغات واللهجات مع بعضهم البعض، ليكونوا أسرة واحدة، وحاليا هم الشعب الأردني.



والتصوير تم بالأردن وأبوظبي، لأن الشركة المنتجة «لصاحبها إياد خزوز» مقرها أبوظبي، وسبق للشركة نفسها أن أنتجت عملا تاريخيا ضخما، ألا وهو سمرقند الذي عرض العام الماضي «ومسلسل القلعة عمل ضخم سيعرض على الشاشات قريبا، لكنه لن يكون ضيف شهر رمضان عام 2018 والسبب أن عدد حلقاته بلغ الستين حلقة.

كما اعتمد المخرج إياد النحاس على مجموعة كبيرة من الفنانين العرب من سورية «محمد خير الجراح، ورنا جمول، ودانا جبر، ويزن السيد وخالد القيش ومديحه كنيفاتي، ومن الأردن ساري الأسعد وياسر المصري ومن مصر، وهناك فنانون من أبوظبي «وأريد أن أشير الى أن البطولة جماعية لكل الفنانين الذين كانوا ضمن كاست العمل.



والمسلسل من تأليف محمد البطوش، والإخراج مشترك من سورية إياد النحاس ومن الأردن عماد البديوي.

كيف ينظر الجراح لمضمون العمل كونه تاريخيا وتأسيس لبلد عربي؟

٭ اعتبر العمل يمثل تاريخ تأسيس جميع البلدان العربية، من معاناتها من الاستعمار الذي جثم على صدور أبنائها مئات السنين كالمستعمر العثمــــاني، وصولا إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، التي جاءت بالاستعمار الفرنسي والانجليزي إلى المنطقة، ومصير فلسطين نتيجة معاهدة سايكس بيكو ماثل أمامنا حي يومنا هذا، ومناهجنا تدرس الطلبة العرب أينما كانوا، كيف عانى أجدادهم ليعيشوا بنعيم بأوطانهم.

باختصار: «العمل يعطي لمحة تأسيسية عن الوطن العربي بشكل كامل.. ومن هنا تأتي أهمية العمل، وأتمنى على المؤرخين عندما يؤرخوا أن يتمتعوا بدرجة كبيرة من الأمانة، لأن ما يكتبونه سيدرس للأجيال القادمة.

متى يبدأ تصوير الجزء العاشر لمسلسل «باب الحارة»؟

٭ لم نبلغ بعد متى التصوير، ولم نتلق نصوصا للقراءة، ولا نعلم أي شركة ستنتج الجزء العاشر والحادي عشر، وليس هناك أي اتفاق مع أي فنان من الكاست الخاص بباب الحارة.. وقد تتغير الظروف بالنسبة للفنانين من حيث الوجوه، نظرا للأحداث وتطوراتها، علما انه تناهى إلى مسامعنا انه صدر «من شركة قبنض» أن فنانين مصريين سيكونون ضمن كاست باب الحارة بأجزائه الجديدة، ولا اعلم إذا كانت جعجعة إعلامية أم حقيقة.

هل انتم راضون عن أجوركم بباب الحارة... أم ان الحال واحد من خلال الأعمال الدرامية التي يصل عددها إلى الـ 30 عمل سنويا؟

٭ بصراحة المعاملة اللطيفة من قبل القيمين على شركة ميسلون يعترف بها كامل الكاست، إضافة إلى الأجور، أنا لا أعلم ما المبالغ التي تدفع لكنني لم اسمع أي فنان بدءا من الكومبارس وأنا راض عن المبلغ الذي طلبته وحصلت عليه بكل رضا من الشركة.