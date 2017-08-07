تحت رعاية وحضور رئيس البلدية في محافظة ظفار رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان خريف صلالة السياحي سالم بن عوفيت الشنفري افتتح امس الاول المعرض الفني التشكيلي للفنانة التشكيلية الكويتية اشراق محمد عبدالله الهزاع تحت عنوان «اشراقات فنية كويتية 3» بحضور حشد كبير من الشخصيات والمسؤولين ومنظمي المهرجان الذين أبدوا اهتمامهم بالمعرض واللوحات المعروضة والتي كان عددها 24 لوحة فنية.

وعبر الجمهور العماني المهتم بالفن التشكيلي عن فرحته بوجود فنانة تشكيلية كويتية شابة واعدة حملت لوحاتها مزيجا من الفرح، وأكدوا ان هذا المعرض الفني لإشراق الهزاع يوضح مدى اهتمام المسؤولين في عمان بإبداعات الشباب في دول مجلس التعاون.

ووصفت الفنانة التشكيلية إشراق الهزاع شعورها بعد افتتاح معرضها الثالث بأنها تشعر بفرحة غامرة تغمرها بوجودها بين اهلها واخوانها واخواتها في صلالة عمان، متمنية ان يدوم هذا التواصل الثقافي المتميز بين كل دول العالم كما رأته في انشطة مهرجان صلالة السياحي المتميز، شاكرة كل من حضر معرضها وواصلت شكرها للمسؤولين في سلطنة عمان الشقيقة على هذا الدعم والتشجيع.