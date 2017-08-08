تستعد الفنانة السورية أصالة لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «مهتمة بالتفاصيل»، وذلك منتصف أغسطس الجاري، بعد عدة تأجيلات، ليدخل في منافسة شرسة في سباق ألبومات الصيف، خاصة مع طرح ألبوم الفنان عمرو دياب لألبومه «معدي الناس»، قبل أيام من طرح أصالة لألبومها الجديد.

وتعاونت أصالة في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم نادر عبدالله، وتامر على، وسامح كريم، وأحمد إبراهيم، ومحمد رحيم، كما تقدم أغنية «مين فينا» دويتو مع المطرب محمد الشرنوبي، والذي لحنها أيضا، في حين كتب كلماتها خميس عزالعرب، وتوزيع نابلسي.

أغنية «مهتمة بالتفاصيل» كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع البريطاني المصري الأصل نابلسى، وكانت أصالة قد طرحت برومو للأغنية الأيام الماضية، حقق أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن، ومن المتوقع أن تصورها «كليب»، ويخرجها طارق العريان.

كانت أصالة قد أطلقت أخيرا أغنيتها «أبشر وتم»، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعني، وتوزيع خالد عز، ورمضان الماضي.