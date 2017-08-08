اعتذرت الفنانة ليلى علوي عن عدم السفر وحضور تكريمها في الولايات المتحدة الأميركية وتحديدا إلى لوس أنجيليس لتدهور الحالة الصحية لوالدتها، ودخولها غرفة العناية المركزة، حيث نقلت والدة ليلى علوي إلى المستشفى أواخر شهر يونيو الماضي، بعد إصابتها بضعف في عضلة القلب، نتج عنه تدهور في بعض وظائف الجسم، وبعد تحسن حالتها، سافرت ليلى إلى بيروت لتسلم «جائزة الإنجاز» من مهرجان «بياف»، لكنها اضطرت إلى العودة سريعا، لحدوث تدهور مفاجئ لحالة والدتها، وإصابتها بهبوط في القلب، نقلت على أثره الى العناية المركزة.

وعقبت ليلى عن اعتذارها عن عدم حضورها للتكريم، انها معروف عنها الوفاء بالتزاماتها المهنية، لكن لم يكن هناك حل آخر سوى الاعتذار، لأنها لا تستطيع ترك والدتها في هذه الحالة الحرجة، مهما كانت الأسباب والمبررات، فهي أغلى وأهم إنسان في حياتها.