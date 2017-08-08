أحيت المطربة سميرة سعيد في لبنان مساء أمس الأول حفلها الغنائي على مسرح بعلبك التاريخي، وكانت قد وصلت لبيروت منذ أيام لعمل البروفات ومتابعة التحضيرات لهذا الحفل الكبير، حيث قامت لجنة مهرجانات بعلبك الدولية في وقت سابق بالإعلان عن مشاركتها ضمن فعاليات هذا المهرجان العريق في مؤتمر صحافي عقدته في وزارة السياحة في بيروت عن برنامج المهرجان لعام 2017، بحضور ورعاية وزيري السياحة والثقافة أفيديس كيدانيان وغطاس خوري ومحافظ بعلبك والهرمل بشير خضر وعدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية، ويفتتح المهرجان بحفلات عيد الشباب بالليالي اللبنانية التي ستكون ضخمة ومليئة بالرقص والغناء، إضافة إلى لوحات فنية ملونة.

يذكر ان آخر أعمال سميرة الغنائية حمل عنوان «وش الخير»، كلمات الشاعر الغنائي نادر عبدالله ولحن تامر عاشور وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، وميكس وماستر وهندسة صوت أمير محروس وإنتاج محمود فكري ومحمود فوزي tools communication، وأخرجها كليب محمد هشام، وهي أغنية من أجل مستشفى أطفال مرضى السرطان.