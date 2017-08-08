ضمن أعمالها المنفردة الصيفية، ومن منطلق اهتمامها بالأشعار والأغنيات التي تغنى بنظام «الشيلة»، طرحت «برنسيسة الغناء العربي» الفنانة ديانا حداد شيلة «لندنك صارت تبكيني» من كلمات الشاعر محمد النمران، وتوزيع وماسترنغ عثمان عبود، وتحت إشراف ومتابعة حلمي بشير، وهو أسلوب أدائي للقصائد ذات الكلمة الخليجية التي تحمل شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وقد طرحتها ديانا حداد من خلال قناتها الرسمية في «اليوتيوب» على شكل فيديو ممنتج من قبل محمد عواد، لتضيفها الى مجموع أغنياتها المنفردة وأرشيفها في قناتها الرسمية، الى جانب جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمكتبات الإلكترونية المختلفة، وعدد كبير من الإذاعات الخليجية والعربية.

هذا وتستعد ديانا حداد بعد شيلة «لندنك صارت تبكيني» لعرض أحدث أغنياتها المصورة الجديدة من ألحان الموسيقار طلال بعنوان «نايمة بالعسل» والتي صورتها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة نهلة الفهد، من كلمات الشاعر أحمد علوي.