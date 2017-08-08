يضع عمرو دياب هذه الأيام اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي «معدي الناس» تمهيدا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قام عمرو دياب بنشر صورته وهو يعزف «الكولة»، ويمازح العازف عبدالله حلمي، في الاستديو من كواليس تسجيل ألبومه الغنائي «معدي الناس».

هذا، وكان عمرو دياب طرح في الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الأولى هي «معدي الناس» كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أسامة الهندي، والثانية هي «جنب حبيبي»، من كلمات تامر حسين وألحان محمد رضا وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يحتفل المطرب عمرو دياب بإطلاق ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «معدي الناس»، في أولى حفلاته هذا العام في الساحل الشمالي التي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 18 الجاري.