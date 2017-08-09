كعادتها، نشرت الفنانة السعودية وعد مقاطع فيديو طريفة وطفولية على تطبيق "سناب شات"، أحدثت من خلالها ضجة كبيرة.

وظهرت النجمة وهي تلتقط المقاطع عن طريق السيلفي وهي تتحدث بلغة أفلام الكرتون بطريقة طفولية طريفة، وراحت تقلد صوت الاسماك في المياه وتتحدث من شقيقتها بلغة الافلام وسط الناس، الذين ظهروا في المقطع مستغربين الأمر إلا أن طرافتها دفعتهم للضحك لها.

انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انه تصرف لا يليق بفنانة بمكانتها ومن أثنى على تلقائيتها في التعامل مع الأمور.