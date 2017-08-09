بعــــد مسلسلــــــي «الشقيقتان» و«ورد جوري» أصبحت الفنانة نادين الراسي مطلوبة دراميا، حيث تستعد لعمل درامي جديد يفترض ان يعرض قبل رمضان المقبل ويتناول مواضيع اجتماعية موجعة وقوانين جائرة في قانون العقوبات اللبناني كالاحتيال الذي يعامل كجنحة فيما ينظر إلى السرقة كجناية.



هذا العمل الذي توقعه الكاتبة كلوديا مرشليان سيليه في شهر رمضان المبارك عمل درامي آخر من توقيعها ومن بطولة نادين التي تقول إنها مصرة على خوض المعركة الدرامية العربية من خلال دراما لبنانية لاسيما بعد النجاح الذي حصده مسلسلها «ورد جوري» في رمضان الفائت.