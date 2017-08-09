أعلن الفنان طارق لطفي انه لن يمانع في المشاركة بالجزء الثاني لفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، في حالة الإقدام على إنتاجه، وذلك بعد أن طرح الفنان محمد هنيدي الفكرة على تويتر ولاقت قبولا كبيرا من جمهوره، مشيرا إلى ان تقديم جزء ثان من الفيلم يحتاج الى ميزانية ضخمة جدا إضافة إلى السيناريو الذي لابد أن يكون مكتوبا بشكل مناسب للتغيرات التي حدثت مع الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول، خاصة انهم كانوا في بدايات مشوارهم ولكن الآن كل فنان منهم أصبح له عمل باسمه.

وفي حال تم هذا يعد «صعيدي في الجامعة الأمريكية 2» عودة لطارق لطفي الذي غاب عن السينما طوال الـ 8 سنوات الماضية منذ تقديمه فيلم «أزمة شرف» مع الفنانة غادة عبدالرازق وأحمد فهمي والمخرج وليد التابعي عام 2009.

من جانب آخر، استأنف لطفي تصوير مسلسل «بين عالمين» بطولته وهشام سليم في مدينة الغردقة لمدة 5 أيام، يعود بعدها فريق العمل لتصوير آخر المشاهد في القاهرة لمدة 4 أيام، حيث انتهى المخرج أحمد مدحت من مونتاج ومكساج 10 حلقات من العمل، لتكون جاهزة للعرض على شاشة cbc، في شهر أكتوبر المقبل، ثم يواصل مونتاج باقي الحلقات عقب الانتهاء من التصوير بالكامل، حيث توقف تصوير مسلسل «بين عالمين» وخرج من السباق الرمضاني الموسم الماضي بسبب الظروف التسويقية، ويشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي، فيدرا، هشام سليم، أمير صلاح الدين، لقاء الخميسي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن مدحت، وإخراج أحمد مدحت، إنتاج تامر مرسي.