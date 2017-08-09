لست نادمة ولا أفتعل الأشياء كي يتحدث عني الآخرون

بيروت - بولين فاضل

منذ فترة والفنانة ميليسا كثيفة الإنتاج وكأنها تعوض غيابها في مرحلة من المراحل لأسباب عائلية.



جديدها أغنية من النوع الذي يخرق الآذان بسهولة فترددها الألسن، أما الكليب فممتع للنظر وإطلالة ميليسا لا تثير النقد والنقاد كما جرت العادة.



«الأنباء» حاورت ميليسا عن جديدها.



فإلى التفاصيل:

أغنيتك الجديدة «إنت أغلى من عيوني» هي عودة إلى لونك الغنائي الذي عرفتِ به. ماذا تقولين؟

٭ صحيح، هذا «ستايلي» الغنائي ومضى وقت لم أطرح أغنيات مماثلة.



في الآونة الأخيرة أصدرت أغنيات مصرية ومن النوع المقسوم ورغم ان الناس أحبها إلا إني آثرت العودة إلى «ستايلي» الغنائي.

هل لأن أغنيتك الأخيرة «ما معك مصاري» وهي من النوع الاجتماعي الانتقادي لم تنجح كثيرا.

٭ بين المزاح والجد ولدت هذه الأغنية، أنا لم أكن متحمسة لغنائها لأن موضوعها جريء ولا يشبهني أبدا.

هل لأنك تملكين المال خلافا لما تقوله الأغنية؟

٭ (تضحك) «ما حسيتها بتشبهني».

نادمة على غنائها؟

٭ لا أندم لأني في الأساس لم أصورها ولم أشأ أن أضيء عليها كثيرا.

في كليب أغنية «إنت أغلى من عيوني» ابتعدت عن اللباس الجريء والمثير. لماذا؟

٭ إن أرتديت القصير والمثير أتعرض للنقد وإن لم ارتد أتعرض أيضا.



احترت (تضحك).



في العادة أرتدي ما هو مثير ولكن غير مبتذل، وفي رأيي ليس بالضرورة ان يكون الفستان من دون عري أو ابتذال.

اللوك الذي أطللت به في الكليب كان جريئا لناحية الغرة على الوجه ماذا تقولين؟

٭ المخرج شريف ترحيني عرض علي الفكرة وقال إنه يراني في هذا اللوك لأن ملامح وجهي غربية وتليق بها الغرة.



وجدت الأمر صعبا وجريئا في البداية وحين قمت بـ «بروفات» على اللوك أحببت وأدركت أن الأغنية يخدمها اللوك الجديد.

هل هناك من لم يحب اللوك؟

٭ الكل أحب. في الأساس وقفت على آراء إعلاميين ومختصين في المجال قبل أن أقدم على الخطوة والكل أثنى وأحب.

في الكليب عدت أيضا إلى الرقص...

٭صحيح وكان إلى جانبي راقصون محترفون.



الكليب برمته جديد ولا يشبه ما نراه على الشاشات.

كم تبحثين عن أعمال من النوع الذي يحدث صدمة بين الناس؟

٭ لا أفتعل الأشياء كي يتحدث عني الآخرون.



الهدف دائماً ان أقدم ما هو جديد وجميل.

هل من ألبوم قيد التحضير؟

٭ الألبوم جاهز تقريبا لكني لن أصدره في الوقت الحاضر بل سأكتفي بطرح الأغنيات المنفردة من حين لآخر.

تميلين إلى الحضور الدائم على الساحة؟

٭ بعد أغنية «مصرية مية مية» غبت سنة ونصف السنة لأسباب شخصية، وبعد ذلك عدت في أغنيات منفردة.



الخطوة التالية بعد «إنت أغلى من عيوني» هي أغنية جديدة ستصدر في شهر نوفمبر.

غناؤك من ألحان الفنان مروان خوري ما عاد تحقق. ألم تعجبك الأغنية؟

٭ لا ليس كذلك.



المسألة إني توجهت إلى أغنيات من «ستايل» مغاير.

والديوهات مع مغنيين أجانب هل أصبحت وراءك؟

٭ هذه الديوهات كانت وليدة الصدفة أكثر من التخطيط.



ثم ان بعض الأغنيات يليق بها الديو عكس أخرى.

إجادتك الرقص تدفع إلى السؤال عن عدم اشتراكك حتى اليوم في برنامج «Dancing With The Stars»...

٭ أكثر من مرة حدثوني في الأمر لكن أمرا كهذا يحتاج إلى التزام وأنا أخشى ذلك.

والتمثيل؟

٭ أخشاه أيضا.



أخشى الدخول في عمل ولا ينال حقه.



في الأمر «وجع راس» أنا في غنى عنه إلا إذا كان العرض لا يفوت.

ماذا أعجبك من مسلسلات أخيرا؟

٭ أحببت كثيرا مسلسل «حلاوة الدنيا».



الفنانة هند صبري أدت بشكل رائع وبدت غاية في الصدق.