رشح صناع فيلم «أهل الكهف»، النجمة روجينا للمشاركة في بطولة العمل مع النجمين محمود عبدالمغني وماجد المصري وتأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي، ومن المقرر عقد جلسة بين روجينا والمنتج والمخرج للاتفاق على تفاصيل الدور قبل أن تقرر النجمة موقفها من العمل خلال الأيام المقبلة.

وكان التصوير في الفيلم توقف أكثر من مرة بسبب اعتذار بعض النجمات عنه لانشغالهن ببعض الأعمال الفنية الأخرى خلال هذه الفترة.

وآخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها روجينا فيلم «هروب اضطراري» مع النجم أحمد السقا، والذي حقق نجاحا كبيرا ويعد الأكبر من حيث الإيرادات في تاريخ السينما المصرية لوصوله إلى 50 مليون جنيه حتى الآن، وتعكف حاليا على قراءة النصوص التي تلقتها، حيث عرض عليها أكثر من نص للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، وتعمل على النظر فيها لاختيار الأنسب لها من حيث الشكل والمضمون الذي دائما تحرص عليه في كل ما تقدمه.