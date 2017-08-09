يستأنف فريق عمل فيلم «اتنين رايح جاي» تصوير المشاهد بعد فترة توقف أسبوعين كاملين بسبب سفر معظم الأبطال لقضاء إجازاتهم الصيفية في المدن الساحلية المختلفة، حيث يبدأ التصوير بمشاهد تجمع بين بطلي العمل خالد سليم ومي القاضي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي ورومانسي وأكشن، حول شاب مستهتر ينتقل للعيش مع جده، ويتعرض لمواقف مختلفة تغير من شخصيته وتجسد مي بالفيلم دور حبيبة خالد سليم وتجمعها به العديد من المواقف.

ويشارك في بطولته إلى جانب خالد سليم، لطفي لبيب، ومحمد رضا ود.سناء شافع ومي القاضي وشيري عوض، ومن تأليف محمود حسن عبدالعليم، ومنتج منفذ أحمد عبدالعزيز، وإنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج د.وائل الرومي.