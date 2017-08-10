أثار فيديو للممثل محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً من قبل جمهوره الجزائري وذلك بعد أن ظهر فيه رمضان وهو يهاجم دولة الجزائر بعد مباراة منتخبها أمام المنتخب المصري فى السودان للتأهل إلىكأس العالمفي عام 2009، والتي شهدت جدلاً كبيرا بين الشعبين، متهما أعداء النجاح بإعادة نشر الفيديو في ذلك التوقيت.

وقام رمضان بالاعتذار للشعب الجزائري بالفيديو عبر صفحته الرسمية قائلاً :””أكن كل الاحترام والتقدير للشعب الجزائري الغالي الشقيق.. بلد المليون شهيد، والتي نفتخر بها كعرب أنها تنتمي إلينا.. بعتذر عن انتشار الفيديو اللي كان فيديو قديم جدا.. كنت صغيرا وكان فيه وقتها خلاف شديد بين الشعبين المصري والجزائري بسبب مباراة كرة القدم”.

وأضاف رمضان: “من الواضح أن أعداء النجاح هم اللي بيدوروا على أي خطأ لمحمد رمضان، إنهم بيظهروا فيديو بقالو حوالي 10 سنين تقريبا، ومع ذلك أنا بعتذر للشعب الجزائري وأكن لهم كل الاحترام والتقدير ، أنا آسف كنت صغير ولحظة غضب، والكلام ده مش من قلبي، شعب غالي وشقيق نفتخر بيه وبلد المليون شهيد، بعتذر للمرة الثالثة والرابعة”.

وطلب محمد رمضان من متابعيه عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفيديو إلى أي جزائرى ليوضح حقيقته قائلاً: “كل حد يشوف الفيديو ده يرسلوا لأي حد جزائري صحبه”.