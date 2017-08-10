نشرت الفنانة المصرية مي كساب،عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لابنتها فريدة حرصت فيه على عدم إظهار وجهها للجمهور.

وعلقت مي كساب قائلة: “روح قلب مامى ورك الفرخة.. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يحفظها ويحفظ أولادكم جميعًا”.

وانهالت التعليقات والتساؤلات عبر الفيديو حول عدم إظهار وجه طفلتها فريدة، فقالت هدى: “إنتي مبتجيش وشها ليه”، وأضافت هايدى: “وليه مش جايبة وشها يعنى”.

يذكر أن الفنانة مى كساب، قد تعهدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أمام جمهورها بالتخلص من وزنها الزائد وبعد ولادتها ابنتها فريدة، واتباعها نظامًا غذائيًا صارما.

