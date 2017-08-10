خلود أبوالمجد

تعقد خلال هذه الفترة مجموعة من جلسات العمل المكثفة مع الفنان حميد الشاعري للاستقرار على الشكل النهائي لفورمات برنامجه الجديد الذي سيتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية خلال الموسم المقبل، والتي تتم داخل ليوميديا الشركة المنتجة للبرنامج بحضور الفنان حميد الشاعري وشريف الشناوي رئيس الشركة ومديرها عمرو كمال وفريق العمل المسؤول عن صناعة المحتوى وياسر القصراوي أحد أصدقاء حميد الشاعري المقربين.

يذكر ان هذه هي التجربة الأولى للشاعري في تقديم البرامج، حيث تتكون الفكرة من عدة فقرات يقدمها حميد الشاعري بمصاحبة عدد كبير من نجوم الطرب من مصر والوطن العربي، حيث تتنوع الفقرات التي تخاطب كل الأذواق من مختلف الأعمار، استكمالا لمشوار حميد الشاعري في تغيير شكل الموسيقى واكتشاف جيل جديد من الأصوات المختلفة.

وبدأ الشاعري مشواره في عالم الفن مبكرا فكان يقيم حفلات في بنغازي هاويا ثم انضم إلى فرقة الإذاعة الليبية عازف أورج بعدها أنشأ فريق أسماه «أبناء أفريقيا» ضم العديد من المواهب ولكنه لم يستمر، ووالده لم يعترف بموهبته بل أصر على أن يكمل دراسته في معهد الطيران وأرسله إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، لكنه حتى في الغربة، تابع تنمية موهبته وكان يستأجر الاستديوهات لتسجيل ما يؤلفه من أغان الى ان احتل مكانة مرموقة بين أبناء جيله من الفنانين.